Publicado resultado preliminar das inscrições no concurso do Detran/AC

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) divulgaram, nesta segunda-feira (10), o resultado preliminar das inscrições deferidas no concurso público destinado ao provimento de cargos de nível superior. As informações foram veiculadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

A partir de hoje, os candidatos inscritos podem verificar o status de suas inscrições diretamente no site do Instituto AOCP.

Além disso, é possível consultar individualmente o resultado da análise dos pedidos de condições especiais por meio do link Boletim de Análise das Condições Especiais, também disponível no site www.institutoaocp.org.br. Esta consulta estará disponível pelo prazo de até 10 dias.

Para os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas, será concedida a oportunidade de interposição de recurso. O período para a submissão de recursos está definido para iniciar à 00h do dia 11 de junho e encerrar às 23h59min do dia 12 de junho de 2024, seguindo o horário oficial de Brasília. Os recursos deverão ser enviados através do link específico para este fim, localizado na aba “Links” no site do Instituto AOCP.