MP abre procedimento para monitorar reestruturação do transporte coletivo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) iniciou um procedimento administrativo para acompanhar a reestruturação da malha viária do transporte coletivo na capital, Rio Branco. A ação foi divulgada na edição do Diário Eletrônico de sexta-feira, 7.

Segundo o promotor de justiça Luis Henrique Corrêa Rolim, o processo em curso na Comissão Permanente de Licitação do Município de Rio Branco envolve a contratação da operadora do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITURB). Um estudo técnico foi desenvolvido com o objetivo de reformular a rede de transporte público coletivo de Rio Branco, o que inclui a criação de novas linhas e a retomada das atividades do terminal de integração do bairro Adalberto Sena.

Anúncios

Diante disso, o MP-AC decidiu abrir uma investigação para monitorar a reestruturação da malha viária do transporte público coletivo da cidade. Além disso, o órgão expediu um ofício à RBTrans, solicitando informações e esclarecimentos sobre o processo de reestruturação da rede de transporte coletivo da capital.