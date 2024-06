Marinha do Brasil apreende 3 comboios com cargas de madeira em Belém

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Marinha do Brasil (MB) apreendeu três comboios de embarcações que transportavam madeira irregularmente, em Belém, no domingo (9). Segundo a MB, o primeiro comboio, formado por um empurrador e três balsas, carregava cerca de 2 mil m³ de toras de madeira, nas proximidades da Ilha das Onças. O segundo era formado por dois empurradores e duas balsas carregadas com cerca de mil m³ de toras de madeira; e já o terceiro comboio era formado por dois empurradores e três balsas carregadas com cerca de 1.500m³ de toras de madeira, ambos nas proximidades do Furo do Carnapijó.

Após inspeção naval realizada nos três comboios, militares da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) constataram que todos apresentavam irregularidades que comprometiam a segurança da navegação. Ainda de acordo com a Marinha, verificou-se, dentre as irregularidades, que um dos empurradores não apresentava condutor habilitado nem documentos da embarcação, como a inscrição do empurrador; e, em todos os comboios, as balsas apresentavam excesso de carga. Os comboios foram apreendidos.

O primeiro comboio foi conduzido pela CPAOR para o porto Brucutu; o segundo, para o Distrito Industrial de Ananindeua; e o terceiro para Santa Bárbara do Pará. Foi solicitado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade que realizasse a conferência das cargas e demais ações cabíveis.