Marechal Thaumaturgo terá Festival do Feijão com 20 variedades do produto

Em Marechal Thaumaturgo, durante o Festival do Feijão, que a prefeitura vai realizar de 28 de junho a 1° de julho, 20 variedades do produto estarão disponíveis para a população. O item agrícola poderá ser encontrado da feijoada ao pudim de feijão.

“Há cerca de 36 variedades de feijão em Marechal Thaumaturgo e no Festival, 20 estarão de várias formas. No ano passado, foram 18”, contou o prefeito do município, Valdelio Furtado, que espera superar o evento de 2023, quando o faturamento foi de R$ 10 milhões.

Os tipos mais comuns de feijão, segundo Valdelio, são o amarelinho, também chamado peruano e o feijão branco, o de corda. A produção,segundo ele, é de 60 toneladas.

Programação do Festival do Feijão

A programação de 4 dias do Festival do Feijão, em Marechal Thaumaturgo, contará com lutas, cavalgada, venda de alimentos à base de feijão, artesanato e outros itens. Os shows são: no dia 29, do cantor Gospel Gerson Rufino, dia 30, de Frank Lopes, com a sofrência e Vitinho Imperador, com Forró, no dia 1° de julho.