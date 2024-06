Marcelo Serrado relata drama com uso de remédio controlado após crise: “Medo”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Marcelo Serrado abriu o coração sobre as crises de pânico que revelou ter sofrido há algumas semanas, durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos. O ator fez confissões inéditas acerca do assunto, e afirmou que parou de utilizar remédios para controlar as crises.

Em entrevista ao Fantástico, exibido neste último domingo (9), o ator contou que teve a sensação de que uma tragédia aconteceria, caso embarcasse. “Quando fechou a porta do avião, me deu um negócio. A boca ficou mais seca. O pé começou a ficar gelado. Eu já peguei uma manta. Era um medo de eu surtar”, disse.

Marcelo Serrado afirmou que iniciou o tratamento após a morte de seu amigo, o ator Eduardo Galvão (1962-2020), e recebeu o diagnóstico de crises de pânico. “Comecei a sentir sensações estranhas”, explicou ele, que disse ter interrompido o uso de remédios por decisão própria.

“Eu fiz o desmame sozinho. Sem falar com o médico. Eu achei que eu estava bem. Foi um erro meu. Um erro meu. Porque eu não posso fazer isso”, lamentou, entre lágrimas. “É uma coisa pequena que tive, que não foi nada para muita gente, mas consegui passar por isso. É pensar no hoje. Continuar trabalhando. Fazendo as pessoas alegres. Dando risada. Sendo leve na vida. Não pensando nas coisas. E é isso”, concluiu Marcelo.