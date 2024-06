Alysson Bestene é nomeado no gabinete de Bocalom e apresentado para servidores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O secretário da Casa Civil da prefeitura de Rio Branco, Valtim José, representando prefeito e pré-candidato a reeleição Tião Bocalom, apresentou a servidores municipais nesta segunda-feira (10) o pré-candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, que retornará à Prefeitura de Rio Branco por ser servidor de carreira, mas ficará à disposição do gabinete do prefeito ocupando cargo de assessoria. A reunião aconteceu no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Município, no antigo Mira Shopping.

De acordo com Valtim José, Alysson Bestene retornou à prefeitura de Rio Branco após o período em que esteve cedido ao governo, mas deve ser afastado em 30 dias. “Ele ocupará um cargo de assessoria, mas não receberá nada mais do que o valor da lotação para o qual ele foi concursado. Mas é coisa rápida, pois em razão da legislação eleitoral, ele deve ser afastado em 30 dias”, explicou.

Alysson Bestene disse que sua presença na gestão municipal é um “retorno para casa”. “Na verdade, aqui sempre foi minha casa, sou um servidor municipal desde 2004, da Secretaria Municipal de Saúde, tenho um orgulho de ser servidor municipal. Acho que a gente pode colaborar muito, com parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Rio Branco. Com muita humildade e pé no chão, vou estar aqui como soldado, vestindo a camisa do município”, disse.

O secretário de governo Luiz Calixto, representando o governador Gladson Cameli, afirmou que considera que o cargo ocupado por Alysson Bestene na prefeitura é tão importante quanto o secretariado de governo: “A responsabilidade na prefeitura é muito grande. Nós estamos perdendo o Alysson em nome desta missão, então a alergia, a satisfação, o compromisso tem que ser muito maior”.