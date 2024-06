Lula vai destinar R$ 50 milhões para convênio da Ufac com a Fundhacre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo federal deve destinar cerca de R$ 5,5 bilhões em recursos do Ministério da Educação (MEC) visando obras de infraestrutura para o ensino superior e a construção de dez novos campi de universidades e de oito novos hospitais universitários federais, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (10). O Acre foi citado como uma das cidades as quais os recursos serão destinados para esse fim.

O investimento integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e vai garantir recursos adicionais de R$ 250 milhões para as unidades da Rede Ebserh/MEC, totalizando R$ 1,75 bilhões. No Acre a proposta, por enquanto, é transformar a Fundhacre em hospital universitário, sob a gerência da Ebserh.

Segundo a assessoria da Universidade Federal do Acre (UFAC), a verba anunciada para o estado, cerca de R$ 50 milhões, será usada na compra de equipamentos novos e modernos, além da readequação do espaço físico da Fundhacre. Contudo, esse processo de convênio ainda encontra-se na fase das tratativas com o Governo do Estado.