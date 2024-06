Junina Pega-Pega irá se apresentar neste sábado (15) na Praça da Revolução

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A quadrilha Junina Pega-Pega vai se apresentar no próximo sábado, dia 15, na Praça da Revolução, na primeira etapa do Circuito Junino de Rio Branco.

Na noite desse domingo (9), a quadrilha junina realizou a última noite do Arraial ‘Os Donos da Festa’. O evento ocorreu na Praça Primavera, no conjunto Manoel Julião, capital acreana.

Anúncios

Na noite de ontem, o grupo realizou a primeira apresentação oficial do casamento junino ao público presente.

Em 2024, a junina trabalha com o tema “São João de Todos os Tempos”. Com isso, faz um recorte sobre a evolução das festas juninas do tradicional ao estilizado.

De acordo com Júnior de Mônaco, coordenador do arraial, os trabalhos da temporada iniciaram ainda em 2023 e hoje o público poderá apreciar um pouco do que ocorrerá nas apresentações de festival.

“O trabalho para desenvolver a temática teve início no final do ano passado e em janeiro, deste ano, iniciamos com a montagem da coreografia. Hoje vamos apresentar nosso casamento à comunidade presente e darmos o ponta pé inicial do que todos podem esperar da junina nos concursos.”, disse.