Realizada no Horto Florestal, a IX Ecoflores é sucesso de público e de vendas

A IX edição da Ecoflores – Feira de Economia Solidária e Popular que encerrou neste domingo, 9 de junho, é considerada um sucesso pelos expositores e pela organização. A feira reuniu 150 empreendimentos do Brasil, Peru e Bolívia dos segmentos da agricultura familiar, artesanato, alimentação, economia criativa, artes plásticas, bazar, movelaria, cerâmica, brinquedos, entre outros.

Durante o encerramento, o presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Acre) e organizador da Ecoflores, Carlos Omar, classificou a feira com excelente vitrine para negócios e agradeceu aos parceiros pelo apoio na organização. “A feira foi um sucesso! Tivemos grande presença de público todos os dias, os empreendimentos fizeram muitos negócios, boas vendas, além disso, tivemos o seminário e oficinas com debates sobre sustentabilidade, reciclagem e o fortalecimento da economia solidária e popular. Só temos a agradecer os parceiros e todos que nos ajudaram a realizar mais essa edição da Ecoflores, ano que vem tem mais”, disse.

Compartilhando do mesmo sentimento, a representante da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Iara Lima, ressaltou a oportunidade de participar da organização do evento que ajudou na renda de tantas famílias. “Agradecemos o convite de estar participando de mais uma edição de Ecoflores. Essa feira é uma oportunidade de negócios, são 150 famílias levando o sustento para suas casas, acredito que chegamos no principal objetivo que é o sucesso da feira, foi bem movimentada, fizemos a avaliação financeira e a gente constatou que foi um sucesso, as vendas foram boas. A feira é uma opção a mais de lazer para as famílias acreanas. Quero agradecer aqui também a equipe do empreendedorismo, que esteve presente todos os dias acompanhando, e quero dizer que a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo estará sempre de portas abertas, para os empreendedores e para a Unisol na próxima edição da Ecoflores”, salientou.

Cooperativismo presente

O cooperativismo teve forte presença na Ecoflores com a exposição de produtos dos ramos da movelaria, agricultura familiar, entre outros, como as cooperativas Sonho Meu, que fica localizada na Estrada de Boca do Acre, na comunidade Caquetá, que trouxe vários cooperados para expor e comercializar produtos da agricultura familiar e a Coopermóveis. O presidente do Sistema OCB, Valdemiro Rocha, falou da importância da união de esforços de todas as instituições para o sucesso da Ecoflores. “A feira é um espaço de fazer negócios não só durante os dias em que ela acontece, mas também negócios futuros, gera também troca de experiência, seja em que área for, artesanato, movelaria, agricultura familiar, é também um espaço extraordinário de união, de fazer algo de maneira coletiva, porque de maneira individual é mais difícil ser enxergado, em nome da Organização das Cooperativas Brasileiras, deixo meu agradecimento a todos que ajudaram na organização desta edição da Ecoflores”, pontuou.

Superando expectativas

Representando o segmento da alimentação, o empreendedor José Aluísio disse que a feira superou as expectativas e que as vendas foram muito boas. “Para nós que representamos a alimentação é um privilégio, foi uma porta que se abriu estar junto nessa feira no Horto Florestal. Foi a nossa primeira participação na Ecoflores e superou as expectativas, só temos a agradecer os coordenadores do evento, a todos os representantes municipais, estaduais e federais, a todos que nos deram essa oportunidade para que a gente pudesse buscar o nosso sustento, trazer o melhor que sabemos fazer que é a alimentação, somos muito gratos”, salientou.

Geração de renda

A vendedora de pipoca Sandra, saiu bastante satisfeita com as vendas e fez questão de agradecer aos organizadores da IX Ecoflores. “Vendi muito bem nos cinco dias de feira, a divulgação foi muito boa, o que ajudou a trazer o público, essas vendas vão contribuir muito no complemento da nossa renda, só temos gratidão e que venham outras feiras”, afirmou.

Realização

A IX Ecoflores foi uma realização da Unisol Acre, em parceria com o Sistema OCB/Sescoop Acre, Reaja, Gabinete do deputado estadual Pedro Longo, GovernoFederal (MDA, Incra, Conab, MTE/Senaes e Ifac), Governo do Estado (SETE, Emater e SEAGRI), Prefeitura de Rio Branco (SEMEIA; FGB; SEAGRO; SDTI; SEE), Senar, Rede Baixo Acre, Comitê Chico Mendes, Cáritas Diocesana, CUT, Fetacre, EPS Peru, EPS Bolívia.

