Idoso é flagrado fazendo criança tocar seu pênis no meio da rua

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um idoso de 70 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesse domingo (10), depois de ser flagrado mostrando o órgão genital para uma criança de 8 anos, em Coari, no Amazonas.

Na ocasião, ele ainda fez a vítima passar a mão e acariciar o pênis dele. A cena foi flagrada por um morador da cidade que passava pela rua, por volta das 16h30.

Anúncios

No momento do flagrante, o homem estava no portão de uma escola com o pênis para o lado de fora, enquanto a criança o tocava pela grade.

Na cena é possível perceber que a vítima também estava tendo as partes íntimas tocadas por ele. Quando o morador se aproxima com a câmera do celular ligada, o acusado leva um susto e a criança sai correndo.

VEJA O VÍDEO: