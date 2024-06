Humaitá enfrenta pior campanha do Brasileirão em todas as divisões

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Apesar de ser o vice-campeão acreano da temporada, o Humaitá está passando por um momento difícil no campo. Com a derrota de 3 a 0 para o Princesa do Solimões-AM no último sábado (8), pela sétima rodada da Série D, o clube conhecido como Tourão de Porto Acre adquiriu a indesejada posição de pior campanha entre os 124 clubes das quatro divisões do Campeonato Brasileiro de 2024..

Ocupando a última posição do grupo A1 da Série D, o Humaitá encerrou o primeiro turno com sete derrotas consecutivas, apenas dois gols marcados e 14 sofridos, o que representa o pior desempenho entre as séries A, B, C e D.

Anúncios

Antes do início da Série D, o clube apresentava uma realidade bem diferente, com uma sequência de 11 jogos invictos nesta temporada – a maior da história do clube – e a conquista do vice-campeonato estadual com seis vitórias e três empates.

A baixa performance também se reflete no apoio dos torcedores. No último jogo, realizado no sábado (18), o Humaitá atraiu somente 18 torcedores ao Estádio Florestão, em Rio Branco, gerando uma renda de apenas R$ 180.

O Humaitá não está sozinho em sua série de derrotas; o Floresta-CE também acumulou sete derrotas seguidas na Série C, mas com um saldo de gols ligeiramente melhor (-10 contra -12 do Humaitá). O Real Brasília-DF completa o trio de piores campanhas, com seis derrotas e um empate.

Com informações do GE-AC