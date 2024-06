Foragidos no Terminal Central; Polícia Penal realiza mega operação sem prisões

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Penal do Acre realizou nesta segunda-feira (10) no centro de Rio Branco, uma grande operação que teve como objetivo a captura de pessoas foragidas do sistema prisional. De acordo como o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), delegado Marcos Frank Costa e Silva, relatórios da inteligência indicam que os foragidos se concentram na área do Terminal Central da capital.

Segundo as informações disponibilizadas à imprensa, a operação foi executada pelo Departamento de Operações Penitenciárias em conjunto com a Divisão de Estabelecimentos Penais de Monitoramento Eletrônico. Os foragidos do sistema penitenciária se concentram na área que tem grande trânsito de populares para cometer furtos, roubos, tráfico de drogas e extorsão.

“É o início de uma ação, que tem como objetivo efetuar a prisão de pessoas evadidas. Relatórios de inteligência apontam a concentração dessas pessoas na área do Terminal Urbano e nossa ação é no sentido de retirar essas pessoas de circulação, que tenham envolvimento com crimes de pequena monta e até ações consideradas graves”, disse Marcos Frank.

Segundo o diretor operacional do Instituto de Administração Penitência do Acre, Tiênio Costa, apesar das abordagens, não foram encontradas pessoas com mandados de prisão em aberto, mas a ação teve como ponto positivo o bom “feedback” da população. “A gente continua monitorando algumas pessoas e fazendo levantamentos para que em outros momentos possamos fazer outras operações”, disse.