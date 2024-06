Delta/ac24horas: Gerlen Diniz lidera em Sena Madureira com 54% contra 25% de Alípio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma pesquisa do Instituto Delta, encomendada pelo ac24horas, revela que o pré-candidato à prefeitura de Sena Madureira, o deputado federal Gerlen Diniz (PP), está à frente na corrida eleitoral para as eleições municipais deste ano, com uma vantagem sobre o pré-candidato Alípio Gomes (PSD), que conta com o apoio do atual prefeito Mazinho Serafim.

Na pesquisa estimulada, Gerlen Diniz aparece com 54,67%, enquanto Alípio Gomes alcançou 25,33%. Votos em branco e nulos somam 4%, e 16% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Quando questionados de forma espontânea, Diniz obteve 19,66%, seguido por Alípio com 4,33%. Outros candidatos totalizaram 2,67%. Votos brancos e nulos foram 1,67%, e uma maioria de 71,67% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Em termos de rejeição, 40% dos entrevistados declararam que não votariam de forma alguma em Alípio Gomes, enquanto Gerlen Diniz foi mencionado por 20%. Outros 40% não souberam ou não quiseram responder a essa pergunta.

A pesquisa também analisou a percepção da população sobre quem vencerá as eleições. Nesse aspecto, 65% acreditam que Gerlen Diniz será o vencedor, enquanto 17,67% apostam em Alípio Gomes. Um total de 17,33% não souberam ou não responderam.

O estudo foi realizado nos dias 8 e 9 de junho, com uma amostra de 300 participantes. A margem de erro é de 5,6% para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE/AC sob o número 00386/2024.