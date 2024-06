De líder a opositora, Michele Melo celebra aniversário com presença de Gladson

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A deputada estadual Michele Melo (PDT) comemorou seus 40 anos no condomínio Ecoville, acompanhada de amigos e diversas autoridades estaduais, incluindo o governador Gladson Cameli (PP), de quem foi líder do Poder Executivo na Assembleia Legislativa no início de seu mandato.

Apesar de um período conturbado com Cameli após deixar a liderança do governo, Michele Melo, agora atuando na oposição na Aleac, utilizou suas redes sociais para destacar a presença do governador e colegas parlamentares na celebração. “Com amigos que a política me deu”, expressou em publicação.

A recepção contou também com os deputados estaduais Nicolau Júnior, Tadeu Hassem e Pedro Longo, que já exerceram o papel de líder da atual administração.