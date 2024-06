Cristiano, da dupla com Zé Neto, é submetido a cirurgia às pressas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No domingo, 9, o cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, precisou ser hospitalizado e submetido a uma cirurgia às pressas após sentir fortes dores abdominais. Segundo informações do portal Leo Dias, o sertanejo passou pela cirurgia de colecistectomia, que consiste na retirada da vesícula biliar, orgão responsável pelo armazenamento da bile.

Por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, a assessoria de imprensa da dupla informou que Cristiano passou por um forte mal-estar após uma apresentação no evento Arraial Estrelado, em São Paulo, e que por isso, precisou ser submetido a uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar via videolaparoscópica. Zé Neto seguirá normalmente com a agenda da dupla.

“Na noite de ontem, domingo 9, Cristiano, dupla com Zé Neto, passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar pela via videolaparoscópica. Após se apresentar em São Paulo, no evento Arraial Estrelado, o cantor iniciou com quadro de intensa dor abdominal e se dirigiu para o hospital Israelita Albert Einstein, onde realizou exames, sendo indicada a cirurgia para tratamento em caráter de urgência”, diz um trecho da nota.

“O médico responsável pelo procedimento é o cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista Mauricio Sorbello, Doutor pela Faculdade de Medicina da USP. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, Cristiano está bem e deve permanecer em repouso nos próximos sete dias, seguindo orientações médicas. Seu parceiro Zé Neto irá cumprir a agenda normalmente e nenhum show será cancelado”, finaliza o comunicado.