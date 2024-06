‘Brincando com a minha família na escola’ é sucesso no SESI/AC

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após cinco anos, o SESI/AC voltou a realizar, no último sábado, 8 de junho, em Rio Branco, o evento ‘Brincando com a minha família na escola’. Nesta edição, estudantes, pais, tios, avós e amigos puderam vivenciar oficinas de odontologia, funcional kids, artesanato, sucata, dobradura, Yoga, oficina da afetividade familiar, pipas, pintura corporal, jogos, entre outras atividades.

Apresentações de danças, musicais e de capoeira também fizeram parte da programação do evento, que lotou a Escola SESI e foi considerado um sucesso. A empolgação das crianças e de seus familiares era nítida. A pequena Helena Souza, de 7 anos, estudante do 2º ano do Ensino Fundamental, contou que estava ansiosa para o evento.

Anúncios

“Fiz uma apresentação de capoeira e me diverti bastante”, comentou a estudante, que estava acompanhada dos pais, Antônio e Valdirene Souza. “É muito importante essa interação com a família dentro da escola, oportunizando que todos participem”, acrescentou a mãe da estudante.

Renan Lima, pai dos estudantes Isaac e Isadora, de 7 e 5 anos, respectivamente, também aprovou o evento. “Nos divertimos muito e esperamos que realizem mais programações como essa no decorrer do ano. As crianças acordaram cedo e empolgadas para participar. Minha esposa e minha sogra também vieram prestigiar e ficaram felizes”, ressaltou o pai. “Fiz pintura, aprendi a produzir pipa, brinquei de robótica e comi pipoca”, comentou, com empolgação, a estudante Isadora Lima.

Maior evento afetivo da Escola SESI

Segundo a diretora da Escola SESI, Maria Regiana Araújo, pela grande participação e número de famílias presentes, a avaliação é muito positiva. “As famílias gostam, pois é o maior evento afetivo da Escola SESI. Vieram pais, mães, irmãos, vizinhos, avós. É um evento que visa contemplar a família de maneira geral, além de ter a integração entre as famílias e escolas”, acrescentou.

Para a gerente de Educação do SESI/AC, Suzi Maria de Oliveira, o mais importante é ver a satisfação de toda a família. “É um evento grande, que exige o empenho de todos os nossos colaboradores, e ficamos muito felizes de escutar o feedback positivo das famílias”, pontuou.

O presidente da FIEAC e do Conselho Regional do SESI, José Adriano, fez questão de prestigiar o ‘Brincando com a minha família na escola’ e parabenizou a direção e todos os organizadores pelo sucesso obtido no evento.

VEJA AS FOTOS DO EVENTO: