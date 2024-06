Bocalom e Zequinha fazem agenda juntos e trocam elogios em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), está em Cruzeiro do Sul, onde teve agenda com o gestor do município, Zequinha Lima (PP), nesta segunda-feira, 10. Os dois foram juntos à abertura dos Jogos Escolares na zona rural do município e depois, na sede do executivo, trataram da construção de Unidades de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRE) nas duas cidades.

Eles vão à Brasília em busca de recursos junto ao Ministério do Meio Ambiente para a construção das Unidades. A UTRE de Cruzeiro do Sul, que vai atender aos municípios de Feijó até Marechal Thaumaturgo, incluindo Guajará no Amazonas, vai precisar de investimento de R$ 40 milhões.

PL e PP

Na capital o PL e o PP compõem a mesma chapa com Bocalom e Alisson Bestene. Já em Cruzeiro do Sul, o PL está no palanque de Jéssica Sales- MDB, candidata que disputa a prefeitura com Zequinha. Mas os dois gestores municipais ignoraram palanques e

trocaram elogios com relação à gestão de cada um.

“Vim aqui prestigiar a gestão de um dos maiores gestores públicos do Acre. Zequinha é modelo e exemplo pra gente. Parabéns por sua gestão. Cruzeiro do Sul mudou e mudou muito e só não vê quem não quer”, disse Bocalom.

Zequinha também elogiou o prefeito da capital. “Bocalom é exemplo e tem feito muito por Rio Branco. A gente tem se pautado por muita coisa que ele tem feito. Para mim, é uma honra recebê-lo”, pontuou.

Na noite desta segunda-feira, os gestores participam da inauguração da nova loja da Honda em Cruzeiro do Sul.