Atriz de ‘Game of Thrones’ revela que temeu perder emprego após aneurismas

Emilia Clarke, 37 anos, viveu momentos muito difíceis enquanto estava atuando em “Game of Thrones” (2011-2019), série de sucesso da HBO na qual deu vida à personagem vida a Daenerys Targaryen, em 2011, decisão em que ela sofreu o primeiro aneurisma.

Em recente entrevista para a revista americana Harper’s Bazaar, a atriz contou que sua maior preocupação diante do problema de saúde era ser demitida.

“O primeiro medo que tive foi: ‘Oh meu Deus, vou ser demitida? Vão achar que não sou capaz de completar o trabalho?’ Eu só pensava: ‘Preciso voltar a trabalhar’”, revelou ela.

A artista pensava que poderia ser vista pelos produtores como indigna de confiança para trabalhar na série simplesmente por haver adoecido.

“Para ser brutalmente honesta, a coisa toda me deixou muito envergonhada. Como se eu estivesse quebrada. Como se os produtores devessem pensar que não haviam contratado uma pessoa confiável”, confessou a atriz.

O susto passou e, atualmente, Emilia reconhece que a situação a ajudou a não se deslumbrar com a fama.

“Se eu não tivesse tido uma hemorragia cerebral, poderia ter me tornado uma idiota, pensando que era a maioral, morando em Hollywood. Estou muito mais consciente do que está acontecendo”, avaliou.

Durante as gravações de “Game of Thrones”, Emilia Clarke teve dois aneurismas. O primeiro, em 2011, causou um AVC (acidente vascular cerebral) e ela foi operada às pressas.

O segundo, descoberto em 2011, somente foi retirado dois anos depois, em 2013, com complicações durante a cirurgia.

O Ministério da Saúde esclarece que aneurisma é a dilatação anormal de uma artéria. Essa dilatação pode se romper e causar uma hemorragia ou permanecer sem estourar durante toda a vida. Os aneurismas podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as do cérebro, do coração, do rim ou do abdômen. Os do tipo cerebral e da aorta torácica e abdominal apresentam altas taxas de mortalidade.