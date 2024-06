Ary Fontoura tranquiliza fãs pelas redes sociais após passar por cirurgia no olho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ary Fontoura realizou uma cirurgia de catarata, no sábado, 8. O ator, de 91 anos, contou por meio de suas redes sociais que o procedimento foi realizado com sucesso.

Ele explicou que a cirurgia é normal devido à sua idade, e brincou: “Aqui estou eu, na expectativa de fazer um procedimento os olhos, catarata evidentemente, proveniente da idade que o ‘senhor Ary’ tem, e também para poder observar todos vocês. Um grande abraço e um beijo para todos”.

Nos comentários, usuários responderam: “Você é muito jovem ainda, daqui a pouco vai para casa. Abraço e um beijo, meu querido amigo”, escreveu o ator Humberto Martins. Outras celebridades, como Cissa Guimarães, Astrid Fontenelle, Maria Padilha e Hélter Duarte desejaram melhoras para Ary.

Após a realização do procedimento, o ator tranquilizou os seguidores e amigos que enviaram boas energias pelas redes sociais. Ele agradeceu ao carinho e explicou que o “problema está sanado”. “Queria mandar muitos beijos para todos vocês e um agradecimento do fundo do meu coração. Muito obrigado”, finalizou.

A catarata, segundo o guia de Doenças e Sintomas do Hospital Albert Einstein, é a perda progressiva da transparência do cristalino, uma espécie de lente natural dos olhos. Seu principal sintoma é o embaçamento e a perda progressiva de visão, e é uma das principais causas de cegueira no mundo. Durante a cirurgia, normalmente realizada a laser, o cristalino é removido e substituído por uma lente artificial.

A principal causa da catarata é o envelhecimento, que pode ser aliado a fatores de risco como infecções nos olhos, diabetes, tabagismo e exposição excessiva à luz solar sem proteção.