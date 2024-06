Após Nina Capelly perder o bebê, equipe de Lucas Buda faz pronunciamento; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No último domingo (09), Nina Capelly, prima de MC Binn, usou suas redes sociais para anunciar que acabou perdendo o bebê que esperava. Para quem não se lembra, a influenciadora revelou que tinha 70% de Lucas Henrique ser o pai da criança.

Procurados pelo GShow, a assessoria do ex-participante do BBB 24 se pronunciou e explicou que ele viajou para ficar perto de Nina. “Ele foi para São Paulo para encontrar a Nina e entender os próximos passos de acompanhamento e apoio a ela”, iniciou a equipe.

“Ele foi surpreendido com a notícia da perda do bebê e ficou triste porque, como ele mesmo já havia falado algumas vezes, tem o sonho de ser pai. Agora ele segue dando apoio no que for preciso e desejando muita força para que ela fique bem e se recupere logo”, completou a assessoria.

Entenda melhor o que aconteceu

Na noite do último domingo (09), Nina Capelly usou suas redes sociais para anunciar que, infelizmente, perdeu o bebê que estava esperando. Em um vídeo emocionante, a influenciadora digital deu mais detalhes sobre o acontecimento.

“Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também. Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, em que eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém“, iniciou ela.

“Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos. Infelizmente, eu perdi o neném. Eu tive o Bernardo, que foi a minha primeira gestação. Minha segunda gestação, não consegui segurar o bebê e nessa, infelizmente“, concluiu.