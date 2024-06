Após morte da mãe, suposta filha de Leonardo pausa busca por exame de DNA

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dyane Akacio, de 27 anos, veio a público em outubro de 2023 declarar que pode ser filha do cantor Leonardo, de 60. Entretanto, recentemente, ela interrompeu o processo para conseguir a realização do exame de DNA por problemas pessoais e também por conta da morte da mãe, Terezinha Jubate Acácio, no final de abril.

Dyane diz que irá esperar se recuperar do luto para voltar a lidar com a questão da possível paternidade: “Acabei deixando esse assunto um pouco mais de lado por conta da minha vida agora. Sinceramente, nem tenho pensado nisso nos últimos meses, principalmente agora por causa da minha mãe. Então, é uma coisa que vou resolver mais para frente, quando tudo estiver no lugar, quando a minha cabeça estiver bem”.

“Desde setembro do ano passado, foi uma leva de coisas que me esgotaram emocionalmente. Esse momento é para organizar a minha vida, principalmente a minha cabeça, para eu estar bem. Preciso estar bem para resolver as coisas e não estou, estou vivendo muitas outras coisas. Tudo tem seu tempo e não é momento para isso agora”, completou a suposta filha do cantor em conversa com os seguidores no último domingo, 9, nas redes sociais.