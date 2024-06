Alysson critica Ruas do Povo e diz que nunca quis se juntar à chapa de Marcus Alexandre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pré-candidato a vice-prefeito de Rio Branco Alysson Bestene, disse na manhã desta segunda-feira (10) durante uma cerimônia que marcou seu retorno à prefeitura da capital, onde é servidor de carreira, que não cogitou se juntar à chapa emedebista de Marcus Alexandre, por julgar que a conjuntura seria ideologicamente incompatível com seus princípios.

“Nós ouvimos vários partidos, mas a gente sempre procurou a nossa candidatura própria com a convergência dos partidos de direita, com as pessoas que tem esse pensamento progressista. E foi isso a gente foi buscando. E chegamos nessa chapa, onde a gente converge com as pessoas que sempre estiveram do mesmo lado em disputas eleitorais. Nós sempre tivemos deste lado, não o lado oposto, onde esteve a esquerda”, disse Alysson Bestene.

Foi também nesta segunda-feira (10), que pela primeira vez desde o início da movimentação política de disputa à Prefeitura de Rio Branco, que Alysson Bestene se referiu a Marcus Alexandre como adversário. “A gestão que nosso adversário teve na prefeitura e a atual gestão tem muitas diferenças. O prefeito Tião Bocalom tem mostrado avanços, recuperando inclusive ruas de um programa eleitoreiro que tem problemas judiciais [Ruas do Povo]. No decorrer dos debates os tons vão se acalorar, eu tenho meu perfil e aos poucos a gente vai colocar esse calor na medida certa”, concluiu.

Já o governador Gladson Cameli, presidente estadual do Progressistas, disse que sempre manteve o diálogo aberto com todas as vertentes ideológicas e afirmou que durante a fase de conversa com o MDB realmente considerou a aliança em torno da pré-candidatura de Marcus Alexandre. “Eu deixei a discussões abertas, nunca fechei portas. Mas eu mantenho sempre essa minha posição democrática, houve, sim, essa possibilidade. Eu procurei tomar uma decisão sem bater na mesa, como diz o ditado, ouvi todo mundo e a maioria decidiu. Agradou todo mundo? Não, não agradou todo mundo, mas é o momento de curtir as conquistas”.