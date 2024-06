60% de empresas inadimplentes recuperaram crédito em até 2 meses no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Do total de dívidas que foram negativadas em janeiro deste ano, 47,2% foram pagas ou renegociadas em até 60 dias após o mês de referência, conforme aponta o Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian. Nesse contexto, o Acre apresentou, no período, o segundo maior volume de dívidas pagas, com taxa de 60,7% na recuperação do crédito pelas empresas. O ranking é liderado pelo Piauí (63,8%).

Na visão por valores das contas inadimplentes, as com valores a partir de R$ 10 mil registraram a maior porcentagem de pagamentos (49,3%).

Anúncios

“Em janeiro, constatamos uma leve queda na recuperação de crédito das empresas e isso se deve porque neste período os consumidores direcionam seu poder de compra para sanar contas como IPTU e IPVA e, consequentemente, não injetaram dinheiro nos caixas das companhias para que elas pudessem honrar seus compromissos”, explica o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian também analisa o tempo de vencimento dos débitos e seu percentual de pagamentos. Nessa visão, 60,1% das contas pagas tinham 30 dias de atraso. Em seguida, as dívidas com 60 dias (44,5%), depois aquelas com 90 dias (24,5%), 180 dias (19,6%), 1 ano (14,1%) e mais de 1 ano (8,6%).

O setor das dívidas inadimplentes que mais recebeu pagamentos foi o de “Outros” (55,3%), composto por credores que atuam na indústria, agronegócio e terceiro setor. Já o segmento com o menor percentual de pagamentos foi o de “Telefonia” (15,5%).