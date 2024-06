Último dia de Ecoflores no Horto Florestal tem opções de lazer e entretenimento para toda a família

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ainda dá tempo de aproveitar e prestigiar a Ecoflores. Com opções para toda a família, a feira de Economia Solidária e Popular que acontece no Horto Florestal, em Rio Branco, vai até este domingo (9), das 8h da manhã às 20h, com entrada gratidão.

Um lugar aprazível da nossa cidade, o parque urbano Horto Florestal dispõe de área verde, lago, pista para caminhada, trilha na floresta, parquinho para as crianças, banheiros, segurança e toda a infraestrutura para receber os visitantes. Sendo excelente opção de passeio e lazer para toda a família.

A Ecoflores conta com cerca de 150 expositores nesta edição vendendo e comercializando produtos e serviços nos segmentos de jardinagem, artesanato, alimentação, movelaria, cerâmica, brinquedos, bazar, artes plásticas, economia criativa, agricultura familiar, entre outros. A feira também conta com a participação de expositores do Peru e da Bolívia.

Vitrine para apresentação dos produtos

Em sua nona edição, a Ecoflores já se consolida como uma feira referência para quem gosta de plantas ornamentais, flores, o melhor do artesanato, comidas típicas e regionais, produtos da agricultura familiar como frutas, verduras e hortaliças produzidos pelas cooperativas e associações rurais de Rio Branco. “A feira vai muito além da comercialização e venda dos produtos, é uma vitrine para os empreendedores da economia solidária e popular, para os pequenos empreendimentos mostrarem seu trabalho e ganharem sua renda. Estamos muito felizes com o resultado desta edição, queremos convidar as pessoas que ainda não vieram para prestigiarem a nossa feira e agradecer aos que já estiveram aqui na Ecoflores nesses dias”, disse Carlos Omar, coordenador da Unisol Acre e organizador da feira.

VEJA AS FOTOS DE SÉRGIO VALE: