Rapper e MC acusa FGB de abandonar evento cultural em Rio Branco

O rapper e MC Spartakus publicou numa rede social um vídeo em que acusa a Fundação Garibaldi Brasil -FGB de abandono de um evento que seria realizado na comunidade Aroeira, no bairro Calafate, no último sábado (8).

De acordo com o cartaz do evento, o Arte Pela Paz reuniria coletivos artístico de graffiti e música na praça do Aroeira, no Calafate, a partir das 16h. Mas no vídeo divulgado, Spartakus diz que a infraestrutura do evento, que seria de responsabilidade do órgão de cultura da Prefeitura de Rio Branco, a FGB, não foi instalada.

“A gente estava programado pela FGB no edital Arte Pela Paz pra fazer o show Paz nas Quebradas, e chegamos aqui com a rapaziada pra passar o som, pra se ajeitar, e não tem nenhuma estrutura, não tem nada. O que tem é a rapaziada que veio fazer a sua parte, e a FGB não fez a dela, uma gestão totalmente desrespeitosa com os artistas desde o início do edital, sem respeito com a comunidade, porque marca o dinheiro público pra nos apresentarmos na comunidade e não entregam o que prometem, não cumprem com a palavra”, disse Spartakus.

A reportagem entrou em contato com o Diretor de Políticas Culturais da FGB, Janildo Reis, que não respondeu sobre as acusações até o fechamento desta matéria

