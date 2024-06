Obra de tamanho e valor único no Acre, Via Towers, da Albuquerque Engenharia, será entregue em 2024

Uma obra única e grandiosa no Acre. Assim é reconhecido o empreendimento Via Towers Corporate Buildings, da Albuquerque Engenharia, que está previsto para ser concluído e entregue ainda este ano aos clientes. As torres Norte e Sul tiveram investimento próprio da construtora que superam os R$ 100 milhões e dão um toque sofisticado e moderno à capital acreana. Como disse o empresário e engenheiro civil João Albuquerque – durante entrevista ao Bar do Vaz neste domingo (9) -, um verdadeiro presente para Rio Branco.

As duas torres apresentam quase 40 mil metros quadrados, 292 salas para escritório e lojas. Cada torre possui 4 elevadores modernos. A partir desta semana, a construtora responsável pela obra já vai começar a convidar os clientes que já adquiriram imóvel para a vistoria das salas.

No Bar do Vaz, João Albuquerque comemorou os avanços na construção das torres. “Esse projeto é um sonho que estamos realizando, não só para a empresa, mas também como um presente para a cidade de Rio Branco. É um empreendimento de uma grandiosidade que nenhuma obra até hoje foi feita em nosso estado, tanto no tamanho quanto no valor”, afirmou.

O empresário prosseguiu: “vamos começar a convidar os nossos clientes e parceiros para vistorias em suas salas. Graças a eles estamos conseguindo realizar essa obra”. De acordo com o engenheiro civil, o subsolo do Via Towers terá mais de 6 mil metros quadrados. “Vamos cumprir. Estamos em fase de conclusão, mas este ano concluiremos 100% do empreendimento”.

O prédio possui uma característica em que a fachada tem vários espaços revestidos com ACM, um produto extremamente caro. “E fizemos um upgrade nele, melhorando principalmente o hall de recepção, que é quase mil metros quadrados. Estamos revestindo todos os pilares de entrada com granito. O prédio está uma maravilha, é um orgulho para a nossa cidade”, mencionou João.

Ele ainda garantiu que após a entrega da obra, os proprietários poderão vender o imóvel com mais de 30% de valorização em relação ao preço adquirido na planta.

“Depois de concluir as vendas, certeza o cara [sic] vai vender com um ganho de 20% a 30%. Hoje, por exemplo, numa das torres, que é a Sul, só temos 2 ou 3 unidades disponíveis para venda. Quando vende, automaticamente, todo mundo valoriza o seu produto. Então, a pessoa que tem o seu produto, ela vai ver a melhor maneira de colocar no mercado, se ela quiser. Se não quiser, estará num ambiente maravilhoso”, destacou.



Apesar da grandiosidade da obra, o empresário garantiu que não repetirá uma construção desse porte.

“É uma obra que exige muito esforço, muita dedicação, profissionalismo. Eu tenho, graças a Deus, excelentes profissionais na área. Nossos técnicos são extremamente preparados. É fácil fazer obras com eles porque, além de preparados, são dedicados”.



Durante a entrevista, Albuquerque comemorou o fato de a construtora estar atuando há mais de três décadas e elencou algumas das dificuldades nesse período. “Nossa empresa tem uma tradição em investimentos há 35 anos, não é pouco. Manter uma empresa no ramo é um feito, as regras mudam, as leis mudam, então cria-se uma dificuldade para manter um negócio. Graças a Deus estamos construindo para os acreanos”, afirmou.

Albuquerque relatou que os empreendimentos da empresa feitos ao longo dos anos oferecem credibilidade aos clientes.

“A gente lança os empreendimentos na Atlantis pela credibilidade da empresa. Graças a Deus, sempre conseguimos vender tudo e sempre entregamos a todos. Ninguém que comprou apartamento nosso deixou de receber durante esses anos todos. Já fizemos mais de 3 mil residências aqui e entregamos todas”.

Assista à entrevista na íntegra: