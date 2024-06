Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, é batizada em SP

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mavie foi batizada hoje em Cotia (SP) poucos dias depois de completar oito meses. A filha de Neymar e Bruna Biancardi recebeu o sacramento junto de Marina, que agora é afilhada de sua mãe.

O que aconteceu

Mavie foi batizada em cerimônia para poucos convidados. A cerimônia ocorreu na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia, e contou com a presença do jogador, da modelo e alguns parentes. A família registrou a tarde e mostrou trechos nas redes sociais.

Filha de amiga de Bruna também foi batizada. Marina, filha de Hanna Carvalho, amiga de Bruna, também recebeu o sacramento na tarde deste sábado e Bruna foi a madrinha. Hanna é madrinha de Mavie. Léo Venditto, amigo de Neymar, é o padrinho da filha do jogador.

Bruna mostrou detalhes do look da filha. Mavie estava com um vestido branco de tecido nobre feito a mão, com fios naturais, e renda Renascença. Os bordados, em rococó, foram feitos com linha de seda.