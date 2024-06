Hoje é Dia: doação de sangue, namorados e idosos se destacam na semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A semana conta com datas marcantes como o Dia Mundial do Doador de Sangue, Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, Dia de Ogum Xoroquê, Dia de Santo Antônio e Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Há 30 anos, no dia 9 de junho, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em Belém do Pará, afirmava a importância da garantia de direitos como os de uma vida livre de violência, do reconhecimento e proteção de todos os direitos humanos e das liberdades consagradas pelos instrumentos regionais e internacionais sobre Direitos Humanos. Fazia também a defesa do exercício pleno dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Na prática, 30 anos depois deste marco, a violência e o feminicídio ainda são problemas rotineiros no país, como a Agência Brasil apontou em reportagem de março deste ano.

Também no dia 9, o Dia Internacional dos Arquivos celebra a importância das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória e da transparência. Em 2017 a Agência Brasil abordou o tema. Cique aqui e confira.

10 de junho marca o Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos, data da fundação do grupo que, desde 1935 reúne pessoas que partilham suas vivências no esforço de romper com a dependência por bebidas alcoólicas. Na mesma data é comemorado o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em referência ao 10 de junho de 1580, data da morte de Camões. Em 2021 uma edição do programa Tanto Mar lembrou a data.

Há 60 anos, em 12 de junho, na África do Sul, Nelson Mandela era condenado à prisão perpétua. O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, conta a história de Mandela. Confira aqui.

O programa Caminhos da Reportagem também trouxe a história de Mandela, um exemplo de resistência e enfrentamento ao preconceito racial para o mundo.

O dia 12 celebra também o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, tema abordado em inúmeras reportagens pela Agência Brasil. Em 2017, o programa História Hoje também tratou do tema:

Em 12 de junho se celebra o Dia dos Namorados, uma das datas afetivas de maior destaque no calendário do mundo dos negócios –e do romantismo, naturalmente. Já no dia 13, as festas são de Santo Antônio e de Ogum Xoroquê, declarado como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. 14 de junho marca o Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma reportagem de 2023 da Agência Brasil abordou o assunto. Em outra publicação, o destaque foi para os doadores de sangue brasileiros. Dados do Ministério da Saúde mostram que, atualmente, 14 brasileiros em cada grupo de mil são doadores de sangue no Sistema Único de Saúde (SUS). Isso significa que 1,4% da população doa sangue regularmente, o que enquadra o país nos parâmetros definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS),

A semana termina com o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde. A Radioagência Nacional publicou o programa História Hoje que detalha a importância desta data: