Garota de 14 anos denuncia estupro e sofre tentativa de assassinato

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em Ji-Parana, RO, uma garota de 14 anos denunciou que foi estuprada por um adolescente de 17 anos e quase foi morta pela mãe do suspeito. A Polícia Militar foi acionada e prendeu a suspeita.

De acordo com as informações, a garota de 14 anos e o adolescente de 17, estudam na mesma escola. No domingo (02), a vítima teria sofrido estupro e denunciou o caso.

Anúncios

Na sexta-feira (07), a mãe do adolescente ao saber da denúncia que havia contra o filho, foi até a escola com uma faca na tentativa de matar a vítima. Populares que observavam a cena acionaram a Polícia Militar.

Os policiais chegaram com brevidade no local e evitou um mal maior. A suspeita apresentava sinais aparentemente causado pelo consumo de droga ou álcool. Na bolsa do adolescente de 17 anos, suspeito de cometer o estupro, foi localizado um simulacro tipo pistola, maconha e navalhas.