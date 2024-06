Ex-Fazenda Lucas Souza é hospitalizado após divulgação de vídeo íntimo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-Fazenda Lucas Souza foi hospitalizado neste sábado (8) após sofrer uma crise de ansiedade. O mal-estar ocorreu após a divulgação de um vídeo íntimo dele com o designer Laéllyo Mesquita.

O que aconteceu

Anúncios

A assessoria de Lucas Souza disse, em comunicado, que ele teve uma crise de ansiedade. O quadro também era de hipertensão, segundo a equipe do ex-Fazenda.

Informamos que Lucas Souza foi hospitalizado no dia de hoje [sábado], após sentir fortes dores no peito e na cabeça, dificuldade de respiração e espasmos musculares. Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão.

Assessoria de imprensa de Lucas Souza, em comunicado.

Ele está em observação no hospital, segundo a assessoria. “Lucas está medicado e segue em observação na unidade hospitalar em que se encontra, enquanto aguarda sua pressão arterial voltar ao normal, para que amanhã ele cumpra sua agenda de trabalho normalmente”. A equipe de Lucas não disse se o quadro de ansiedade tem relação com a divulgação das imagens.

Intimidade exposta

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, teve a intimidade com o designer Laéllyo exposta neste sábado. As imagens foram divulgadas pela jornalista Fábia Oliveira. Laéllyo disse que o vídeo é antigo e afirmou que foi Lucas quem gravou o vídeo, em publicação nos stories do Instagram.

O designer contou que nunca expôs nada da relação entre os dois. “Passamos um período de quase seis meses juntos, fiquei em São Paulo, foi para minha casa, foi para Curitiba e nunca expus nada na internet.” Lucas Souza se assumiu bissexual em abril.

Nunca quis mídia, nem nada […] Recebi proposta de dinheiro de fofoqueiro de plantão para tentar prejudicá-lo e nunca aceitei.

Laéllyo Mesquita