Em “queda de braço”, Advogado Rodrigo Aiache é indicado pela Abrafut para compor o pleno do STJD

Matéria do site Metrópoles informa que a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) cobrou do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) o ofício para que a entidade indique um representante para compor o pleno do órgão. A data limite para as indicações termina na sexta-feira (14/6).

Ocorre que o ofício solicitando a indicação da categoria foi enviado à Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut), que inclusive já escolheu o seu representante, o advogado Rodrigo Aiache Cordeiro, atual presidente da seccional do Acre da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/AC.

Outra matéria, do O Globo, diz que por trás dos fatos há uma queda de braço política entre a Anaf e a Confederação Brasileira de Futebol – CBF. O rompimento ocorreu após o atual presidente Ednaldo Rodrigues suspender os repasses mensais de R$ 30 mil referentes a parte dos patrocínios estampados nos uniformes da arbitragem.

A CBF afirma que passou a fazer acordos individuais. E, em 2023, o Tribunal Superior Trabalhista derrubou, por meio de liminar, a obrigatoriedade da negociação coletiva com o sindicato. Mas a discussão ainda corre na Justiça.

Foi neste cenário que a Abrafut nasceu em 2023, fundada por integrantes do quadro nacional, como Anderson Daronco, com cerca de 500 membros, segundo a entidade, todos do futebol profissional, passando a ser a entidade de classe reconhecida pela CBF.

A ANAF alega em seu pedido para a indicação que dois de seus indicados estão na formação atual do pleno, o vice-presidente Felipe Bevilacqua e o procurador-geral Ronaldo Piacente. A entidade, também, sempre foi a representante dos árbitros.