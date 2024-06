Dupla sertaneja contratada por prefeito de Sena Madureira recebeu, mas não cantou, diz site

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A dupla Carlos e Jader, que iria se apresentar em Sena Madureira neste sábado (8), não fez o show mesmo tendo recebido R$ 140 mil referente a metade do valor do contrato, de acordo com o portal Yaco News.

A contratação dos sertanejos foi feita por uma empresa privada, que colocou gratuidade no evento. Mas de acordo com promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, a realização de show na empresa de propriedade do prefeito, com entrada gratuita, poderia implicar em uso inadequado de recursos públicos para a realização dos shows, potencial violação à ordem pública e segurança, e por isso uma liminar do Ministério Público do Acre que pedia a suspensão do evento até a devida comprovação da origem dos recursos de pagamento foi aceita pela justiça acreana.

O prefeito do município, Mazinho Serafim, recorreu da decisão judicial e conseguiu juntar documentos ao processo, mas o juiz plantonista da Comarca de Sena Madureira, Eder Jacoboski só assinou a decisão que autorizava a continuação do show às 1:47h, quando os sertanejos já estavam a caminho de Rio Branco para cumprir outros compromissos.

A reportagem do ac24horas tentou ouvir o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. Ele visualizou a tentativa de contato, mas não respondeu.