Criciúma x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Criciúma e Cuiabá se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, e tem transmissão do Premiere e o ge acompanha tudo em Tempo Real.

O Criciúma volta a entrar em campo uma semana após a derrota em casa, por 2 a 1, para o Palmeiras. A equipe busca sua primeira vitória dentro do Majestoso na Série A. O técnico Cláudio Tencati não vai poder contar com o meia Fellipe Mateus e o atacante Felipe Vizeu, que estão no departamento médico.

Já o Cuiabá segue em busca de vencer a primeira no Brasileirão. Ainda sem sequer balançar a rede, o Dourado vem de empate com o Vitória, na Arena Pantanal. Se somar os três pontos, deixa a última colocação no campeonato.

Onde assistir

Tempo Real: o ge acompanha todos os lances da partida.

Transmissão: Premiere.

Prováveis escalações

Criciúma – Técnico: Cláudio Tencati

O Criciúma busca a primeira vitória em casa no Heriberto Hülse. A equipe catarinense teve a semana aberta para recuperação. Apesar disso, Tencati tem três baixas: o meia Fellipe Mateus e o atacante Felipe Vizeu estão no departamento médico. Já o zagueiro Wilker Ángel já está com a Seleção da Venezuela para a Copa América.

Provável escalação: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Matheusinho; Eder e Bolasie.

Desfalques: Fellipe Mateus (lesão no joelho); Felipe Vizeu (posterior da coxa); Wilker Ángel (Copa América).

Pendurados: Rodrigo e Higor Meritão.

Cuiabá – Técnico: Petit

Com entorse no joelho esquerdo detectado, Derik Lacerda é baixa certa. A tendência é que o meia Max seja deslocado para o lado direito do ataque. Fora das últimas rodadas, Lucas Fernandes e Filipe Augusto continuam em transição física. Outro desfalque é o atacante Deyverson, que trabalha para readquirir ritmo de jogo.

Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Max (Eliel) e Isidro Pitta.

Desfalques: Lucas Fernandes e Filipe Augusto (transição física), Derik Lacerda (entorse no joelho esquerdo) e Deyverson (recondicionamento físico).

Pendurados: Alan Empereur, Marllon e Matheus Alexandre.