Paulo Bregense perde liderança e pode ser cassado pelo PSD

O MAR não está prá peixe para o deputado Paulo Bregense (PSD), foto, na sua relação partidária. O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou ontem ao BLOG que o parlamentar será destituído da liderança do partido na ALEAC, depois da sua declaração de que seu único candidato certo para o Senado é o senador Márcio Bittar (UB), deixando de lado a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD). A indicação do líder é prerrogativa partidária. O PSD tende a não indicar outro líder. Outra complicação para a vida política do deputado será se ele subir no palanque do candidato a prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo. “Se isso acontecer, além dele ser expulso, será pedida a cassação do seu mandato por infidelidade partidária, já que o PSD apoia Francisco Tavares (PSD) para a prefeitura do município”, disse Petecão. E pontuou ainda: “Não vamos admitir isso em hipótese alguma, o mandato não é pessoal, mas do partido. E, jamais, vamos tolerar que um membro do nosso partido trabalhe contra um nosso candidato a prefeito em Plácido”, advertiu Petecão. Na verdade, o deputado Pablo Bregense (PSD) apenas se elegeu pela sigla, mas nunca teve vida orgânica dentro do PSD. É, também, muito provável que seja negada a legenda do PSD para ele disputar a reeleição em 2026.

OPOSIÇÃO LANÇA TAVARES

A oposição se uniu em bloco em Plácido de Castro e lançou ontem a pré-candidatura do ex-prefeito Francisco Tavares (PSD), para a prefeitura do município. Terá como seu vice o Carlinhos do Zelito.

LARGA EXPERIÊNCIA

FRANCISCO TAVARES é um político experiente e uma das mais expressivas lideranças de Plácido de Castro. Já foi prefeito do município pelo MDB.O grupo que lhe apoia hoje, apoiou na eleição passada o atual prefeito Camilo, que se encontra isolado. E terá uma campanha dura.

NEM OS MAIS PRÓXIMOS

NINGUÉM conseguiu ainda arrancar do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PSD), uma declaração, uma pista, de quem será escolhido para vice da sua chapa.

TIRO NO PÉ

FALO do que conheço. O prefeito Tião Bocalom deu um tiro no pé ao iniciar a obra do novo mercado de Rio Branco este ano, quando a sua conclusão só acontecerá em 2025, agindo como se ele já tivesse sido reeleito. Ontem, fui parado mais de uma dezenas de vezes pelos feirantes, açougueiros, peixeiros e etc, bravos com o deslocamento de seus locais de trabalho. Se fosse uma obra para ter o seu término este ano, por certo não haveria esse festival de insatisfação. Mas, o Boca não escuta ninguém.

O JOGO DO PERDE E GANHA

O SENADOR Márcio Bittar (UB) está jogando o jogo do perde e ganha nessa eleição municipal na capital. Se o prefeito Tião Bocalom ganhar, ninguém duvide que disputará o governo. Falar que disputará a reeleição é apenas para despistar e acalmar o senador Alan Rick (UB). Na política, o Bittar é ele, ele e mais ele. Mas, se o Marcus Alexandre (MDB) ganhar o seu projeto vai desabar como um castelo de cartas ao vento.

SE TIVESSE QUE APOSTAR

NÃO tenho nenhum dado seguro, é apenas intuição; mas se tivesse que apostar no nome que será o vice do prefeito Marcus Alexandre (MDB), jogaria minhas fichas no ex-deputado Jenilson Leite (PSB). É apenas especulação.

PRIMEIRA VAGA

AO NÃO SER que ocorra um ponto muito fora da curva, quem vai entrar como favorito para conseguir uma das duas vagas para o Senado em 2026, é o governador Gladson. A segunda vaga seria disputada entre os senadores Sérgio Petecão (PSD), Jorge Viana (PT) e Márcio Bittar (UB).

ESTÁ NA CABEÇA

NÃO passa pela cabeça do ex-deputado Jenilson Leite (PSB) disputar o Senado em 2026, tem dito que o seu foco é a disputa do governo. Jenilson só pensa alto.

NOME PROJETADO

NÃO poderia ter acontecido nada melhor para a deputada federal Socorro Neri (PP), do que a humilhação que sofreu por parte de membros do diretório municipal do seu partido. Lhe transformaram em vítima, e hoje aparece muito bem em todas as pesquisas majoritárias, mesmo nunca tendo dito que será candidata.

TUDO INDICA

PELA grande movimentação política do deputado Luiz Gonzaga (PSDB), ele dá pinta de que deverá ser candidato a deputado federal em 2026. Está plantando sementes.

DURO DE DERROTAR

O LULA faz uma terceira gestão bem inferior às duas primeiras; sua articulação política e a comunicação são fracas; mas pode reverter no último ano de governo. E em qualquer cenário será um adversário nada fácil de ser batido. O Lula sabe mexer o doce numa eleição.

NEM DISCUTO

NÃO DISCUTO essa baboseira de direita e esquerda. Porque os que participam desse debate são de pouca leitura. E não se discute com quem não lê. Não sabem nem de onde surgiu na política os termos direita e esquerda. Mas, também, é querer muito dessa turma que tenha lido algo sobre a Revolução Francesa de 1789 e a composição de seu parlamento com girondinos, jacobinos e etc.

ATIVIDADE DA MODA

TER plantios de café virou moda no meio político. O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, o prefeito Tião Bocalom, o ex-senador Jorge Viana, são proprietários de imensos cafezais.

PODE PAGAR CARO

A FALTA de unidade da oposição em Epitaciolândia pode custar caro. Tem quatro candidatos. Isso, em tese, pode beneficiar a reeleição do prefeito Sérgio Lopes (PL). A dedução é fácil: os votos da oposição se dividem e o prefeito corre livre em faixa própria.

NÃO DECOLOU

EM POLÍTICA, tudo pode acontecer, mas até o momento a candidatura do bolsonarista Zé Filho não conseguiu decolar em Tarauacá. Mas como a campanha não começou e tudo pode acontecer num colégio eleitoral pequeno, onde grassa o desemprego, melhor aguardar um pouco.

NOME COMPETITIVO

O FATO é reconhecido até pelos adversários: a candidatura do ex-prefeito Elson Farias para a prefeitura de Jordão, é muito forte. É o candidato do PCdoB.

FRENTE AMPLA

A CANDIDATURA de Rodrigo Damasceno (PP) a prefeito de Tarauacá está ancorada numa aliança formada pelo PCdoB, PT, PV, PSDB e MDB. A escolha do vice vai passar por muitos debates internos.

COM MUITA PAZ

UM BOM DOMINGO, com muita paz, saúde e amor no coração. O ódio fere a alma de quem o pratica,

FRASE MARCANTE

“Você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã se esquivando dela hoje”. Abraham Lincoln