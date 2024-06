Bárbara Evans sobre saúde do filho: ‘Não aguento mais ele sofrendo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Bárbara Evans, 33, fez um relato sobre como tem sido os últimos dias no hospital com o filho Antônio. O bebê de seis meses foi internado com bronquiolite na semana passada.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a influenciadora desabafou sobre a situação: “Hoje completa sete dias que estamos no hospital. Ontem, antes de dormir, chorei muito. ‘Mas ele não está melhorando?’. Está, mas chorei por tudo que a gente está vivendo, porque não aguento mais ele sofrendo, por todas as mães que estão vivendo as lutas delas do meu lado, pelo meu cansaço, de saudade dos meus filhos que estão em casa. Chorei por estar muito cansada e saber que não sei quando isso vai acabar”.

A famosa declarou que está cansada: “Perguntei para Deus como e de onde tirar mais força porque meu corpo está dando indícios de que não aguenta mais, minha mente não, ela segue firme, mas meu corpo começou a falhar. Começou a dar indícios de que estou cansada por mais que eu vá continuar”.

Ela contou que teve que tomar um calmante para descansar: “Ontem dei uma assustada com algumas coisas que aconteceram comigo, fiquei preocupada porque preciso continuar, não tem opção. Pensei: ‘vou aproveitar que meu marido está aqui, que é final de semana, e vou tentar me desligar’. Sei que ele está bem, estável, e que essa noite não ia mudar nada. Ia deixar para mudar durante o dia, tomei um calmante, acordei outra pessoa, graças a Deus acordei muito bem. É ter fé, buscar saídas, soluções e acreditar muito”.

Evans ainda admitiu ter conversado com o marido sobre o que fazer: “Tive uma reunião com o Gustavo, sobre o meu cansaço, o que a gente podia fazer, porque a gente não sabe ainda quando vai ter alta e que eu precisava me fortalecer. Uma das decisões foi eu dormir, tomar o calmante e realmente desligar. A outra decisão que a gente teve foi chamar um motorista, que vou para casa, Gustavo vai ficar aqui, para almoçar com as crianças, dar um abraço e, após o almoço, retorno para cá. Preciso ver meus outros filhos”.

Antônio, filho de Bárbara Evans, enfrenta uma bronquiolite. Nas redes sociais, compartilhou que ele precisou ser transferido para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica.

O bebê, de seis meses, está internado desde o último domingo (2). Ele está no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, em São Paulo.