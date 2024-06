Após nova decisão judicial, Carlos e Jader fazem show em Sena Madureira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O juiz de direito Eder Jacoboski Viegas, plantonista da comarca de Sena Madureira, no interior do Acre, expediu decisão que autorizou a realização do show da dupla sertaneja Carlos e Jader. A apresentação estava marcada para 20h deste sábado (8), mas a autorização só foi assinada às 1:47h deste domingo (9).

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, havia obtido decisão liminar em ação civil pública com tutela de urgência, para suspender um show da dupla. De acordo com promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, a realização de show na empresa de propriedade do prefeito, com entrada gratuita, poderia implicar em uso inadequado de recursos públicos para a realização dos shows, potencial violação à ordem pública e segurança.

Mas em nova decisão proferida na madrugada deste domingo (9), Eder Jacoboski diz que após apresentação de documentos, ficou comprovado que o pagamento feito à dupla sertaneja partiu de empresa privada, sendo assim autorizado o show, que já aconteceu.