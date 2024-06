Ana Hickmann detona Alexandre Correa em novo desabafo: ‘Não paga nada e não visita’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A apresentadora Ana Hickmann usou o Instagram neste domingo, 9, para “alfinetar” o ex-marido, Alexandre Correa. Segundo Ana, o empresário não estaria pagando pensão alimentícia ou visitando o filho Alezinho, de 10 anos.

“Se você é pai, quer falar com seu filho por WhatsApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o conserto do aparelho que a mãe comprou. Contato por um telefone provisório com chip e ligação à vontade é COMUNICAÇÃO! Fica a fica para quem não paga NADA e não visita o filho como deveria”, escreveu Ana, nos stories da rede social.

A indireta veio após Alexandre manifestar, nas redes sociais, que estaria sem contato com o único filho do ex-casal. “Por favor, Ana Hickmann, seja gentil, por mais difícil que seja para você. Libere o WhatsApp do Alezinho”, disse o empresário, acusando a ex-esposa de “alienação parental”.

“Isso é um absurdo, caracteriza alienação parental clássica. Estou sendo privado de ver o rosto do meu filho através de uma videochamada. E tem mais: nem o Facetime do telefone está funcionando. Então você, pai, que está aí me seguindo, se identifica com esse problema?”, continuou Alexandre.

Relembre a polêmica

Ana e Alexandre estão legalmente divorciados desde maio, após uma série de controvérsias e troca de acusações judiciais. A separação, no entanto, aconteceu em novembro de 2023, quando a apresentadora acusou o ex-marido de violência doméstica.

À ocasião, Ana relatou que teria sido pressionada contra a parede e agredida com uma “cabeçada” pelo empresário, o que foi negado por ele. Apesar de não ter pedido uma medida protetiva contra o então marido na época, Ana posteriormente voltou atrás na decisão e solicitou o afastamento. A medida protetiva também foi renovada em maio.

Recentemente, a Justiça também negou o direito de Alexandre de receber participação nas empresas que pertenciam ao casal, conforme confirmado pela defesa do empresário à IstoÉ Gente. Ele também está impedido de falar publicamente sobre o assunto, sob multa de R$ 5 mil.