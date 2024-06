Acusação de cocaína e ofensas: a treta de Carlinhos Maia e Fontenelle

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Carlinhos Maia e Antonia Fontenelle trocaram farpas no sábado. Entenda como começou a treta e o que motivou a seguir.

O que aconteceu

A youtuber acusou Carlinhos Maia de estar usando cocaína e o criticou. Em um story no Instagram, escreveu: “Abaixo do seu relógio de diamantes, carreiras e mais carreiras de cocaína. É isso que acontece quando as pessoas se perdem no propósito. Muito triste. Ele influencia uma massa de jovens, em seus últimos stories, tem um jovem muito bêbado, e todos achando lindo. Está errado”.

O influenciador rebateu na rede social: “Essa pessoa vem falando mal de mim nos programas dela e vou deixado para lá, ignoro como a maioria das pessoas que usa meu nome para ganhar like. Mas, a partir do momento, que essa chupa cabra, loira dos infernos… Ontem saí com os meninos, depois da entrevista, fui comemorar e fui com uma calça, fiz uma foto embaçada, pegando meu relógio, a calça espelhada, pois é galega, chupona dos infernos que não tem o que fazer, fez uma acusação, dizendo que, embaixo da minha calça, tinha carreiras de cocaína, de droga”.

Em vídeo, afirmou que processará Fontenelle pela falsa acusação: “Isso aqui, Antonia Fontenelle, eu vou lhe processar bonito porque já deu. Toda vez que falava de mim, as suas besteiras, não ligava, não respondia, porque é frustração que você tem. Isso aqui que você viu, sua esquisita, problemática, você passa do ponto, são joias, meus diamantes refletindo na calça (…). E se tem jovens bebendo, não sou pai de ninguém, são maiores de idade e fui num aniversário, não tem nenhuma criança bebendo”.

Carlinhos Maia apontou que não é a primeira vez que o acusa falsamente: “Sempre tratei essa mulher super bem, teve uma vez que Flávia Alessandra e Otaviano Costa foram para um São João da vida e, desde então, essa mulher surtou. Na cabeça dela doentia, eu tinha um trisal, quadrisal, que fazia parte da relação. O que você tem na cabeça?”.

O famoso alfinetou a postura de Fontenelle e a detonou: “Vai dar esse periquito seco, arrumar um amor, ficar com várias pessoas, ser feliz, cuidar do seu filho, da sua vida. Que mal lhe fiz? Já tem pessoas me enchendo o saco por nada, aí vem uma desvarrida que nunca fez nada por mim, nunca me deu um tijolo para construir nada meu, vem botar na maior tranquilidade que uso cocaína. Vai tomar no seu c*, tem limite para tudo! Você está louca, é doente! Quer infernizar”.

A atriz rebateu dizendo que não teme processos: “Para começar, não tenho medo de processos. A pessoa que me enviou essa foto dizendo que era cocaína na sua foto, e que por isso você apagou dos stories, me afirmou, achei aquilo tão bizarro. Em seguida, me mandou um vídeo de 4 minutos de um rapaz bêbado (…). Está sempre fazendo um desserviço e tirando o seu da reta. Não falo mal de você, constato fatos, que contra eles não tem argumentos”.

Na sequência, explicou o motivo para apagar seu post sobre a calça de Maia: “Acabei de receber seu vídeo se defendendo, mostrando que estava com uma calça de verniz e refletindo. Então, fiquei na dúvida e não gosto de ser leviana com ninguém, injusta, por isso vou apagar o meu post. Mas saiba que não é por medo de processo. Os seus argumentos usados no vídeo eu ri porque não fazem o menor sentido. A sua defesa de hoje é o que sempre achei de você: ignorante”.

Por fim, Fontenelle disse que ele era irresponsável por ser influenciador e divulgar um vídeo de um menino bêbado, acrescentando: “Por que você tem raiva de mim? Porque todo mundo passa a mão na sua cabeça. Não passo a mão na cabeça de ninguém. Não te quero mal, mas vem fazendo um desserviço para o país e não é de hoje. Você é muito rico de dinheiro, mas é pobre de cultura, de um monte de coisas, mas tem um coração bom”.