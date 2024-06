A Grande Conquista: Entenda a treta generalizada entre Any e Fernando

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Any e Fernando tiveram mais uma treta em A Grande Conquista 2 (Record). Entenda como começou o bate-boca que quase levou à agressão.

Entenda

Anúncios

O desentendimento dos dois começou na formação da quarta Zona de Risco. O participante votou nela “como protesto”, acusando-a de desmerecer a sua profissão em uma Dinâmica de Apontamentos.

A influencer negou e disse que o chamou de personagem no jogo. Ela explicou que, em alguns momentos, achava que ele estava atuando.

Por essa fala, Fernando disse que ela criticou os “atores” e os classificou como “bipolares”. “Tenho 33 anos de carreira, essa pauta é minha e vou levantar todas as vezes que alguém usar pejorativamente uma fala querendo atingir uma classe inteira”, justificou.

O assunto retornou após a quinta prova da Troca de Poder, que consagrou Geni e Fernando como Donos. Na madrugada de sexta-feira (7), o ator se exaltou enquanto falava das tarefas.

Anahí perguntou se ele “começaria o seu show” e o adversário a rebateu: “Você quer fazer o seu e vai ouvir isso, vai fazer palhaçada e vou fazer também. O que você fez lá embaixo? Fala você. Você não é top, sabe tudo o que faz aqui dentro?”.

O ator pontuou que todos viram o que ela fez, principalmente os assinantes do PlayPlus. A participante retrucou que havia sido escolhida pelo público para entrar no programa.

Na sequência, pediu para ser ignorado por ela. “Não fala comigo, não precisa. Porque gente falsa eu não tolero. Se fosse de verdade, teria vindo se retratar comigo sobre o que falou. Todo mundo ouviu, inclusive seus amigos”, disparou.

Any ressaltou que não se “retrataria por uma mentira criada por ele”. Ela indicou que o rival estava “distorcendo as suas falas” e Bruno confessou que não tinha ouvido o que a empresária, nem sabia o que o artista estava falando.

Cara a cara, Fernando berrou: “Me respeite como ator. Me respeite!”. Ele apontou o dedo para Any e quase a agrediu com uma cabeçada ao reforçar seu ponto de vista.

Depois do ocorrido, Any chorou no quarto e foi consolada por seus amigos. Mais tarde, em papo com Taty Pink, admitiu que estava se sentindo “invadida e agredida” com a “quase cabeçada” de Fernando.

Reação dos participantes

Geni condenou Fernando e disse que não poderia gritar com uma mulher daquele jeito. Ele discordou e disse que era feio a mãe de Jaquelline Grohalski levantar uma pauta de gênero.

Fellipe ainda reforçou que ele estava “perdendo a razão” ao se exaltar. Em conversa com Taty Pink, indicou que o ator era machista e sempre gritava com mulheres.

Anúncios

Amigo de Anahí, Cel tentou acalmar Fernando. O influenciador opinou que não era fácil ter embates com a aliada, mas que tinha certeza de que ela não tinha a intenção de ofendê-lo.

Hadad, rival de Any, a procurou para saber se estava bem. O empresário tentou amenizar a situação e definiu que as pessoas se comportavam diferente quando estavam machucadas.