VÍDEO: Davi Brito abandona entrevista após ser questionado sobre romance com Jaquelline

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito, campeão do BBB 24, da TV Globo, se revoltou com a revelação do seu suposto romance com Jaquelline Grohalski na imprensa durante o evento de Thaynara OG. O ex-BBB teve o affair com a campeã de A Fazenda exposto na mídia nesta sexta-feira(07), após vídeos dos dois juntos no São João da Thay viralizarem nas redes sociais.

Um influenciador publicou um vídeo no café da manhã do hotel, onde aparece conversando com a campeã de A Fazenda 15, e revela que ela teria dormido com o campeão do BBB 24, da TV Globo. Depois, em outro registro, é possível ver os dois juntos, conversando em um canto da área de lazer do hotel em que estão hospedados.

Anúncios

O jornalista Lucas Pasin, do UOL, contou que Davi se recusou a responder perguntas sobre o suposto affair com Jaquelline Grohalski dentro do São João da Thay. O campeão do BBB, então, abandonou a entrevista e saiu calado, sem responder se de fato, havia se envolvido com a ex-namorada de Lucas Souza, também ex-Fazenda.

Em resumo, nas imagens compartilhadas pelo jornalista na noite desta sexta-feira(07), é possível ver Davi, visivelmente incomodado com os questionamentos sobre o suposto romance com Jaquelline Grohalski. Em suma, o campeão do BBB 24 abandona a entrevista e se recusa a responder qualquer pergunta sobre um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

🚨 Veja os momentos que Davi abandona entrevistas ao ser questionado sobre possível affair com Jaqueline, campeã de A Fazenda. pic.twitter.com/QNGs6w5G4N

— Lucas Pasin (@lucaspasin) June 8, 2024