Rio Branco deve ganhar terceira UPA no Apolônio Sales, anuncia Gladson

O governador Gladson Cameli usou as redes sociais na manhã deste sábado, 8, para anunciar que o Ministério da Saúde já emitiu portaria habilitando o Acre a iniciar a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Rio Branco.

A nova unidade vai custar R$ 6,7 milhões, com recursos oriundos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Roberto Duarte (MDB), e será construída na Estrada Apolônio Sales.

“A obra vai garantir atendimento digno de saúde para os moradores da parte alta da cidade”, disse Cameli em postagem do Instagram.

Esta será a quarta Unidade de Pronto Atendimento da capital. Atualmente, Rio Branco conta com as UPAs do bairro Sobral, da Cidade do Povo e do Segundo Distrito.

