PM e cinco comparsas que atuavam em laboratório de drogas são presos

Os integrantes de uma organização criminosa que atuavam em um laboratório de drogas no conjunto Oswaldo Frota, na Cidade Nova, em Manaus, foram presos pela polícia, nesta sexta-feira (7). Entre eles estão o Policial Militar Ademir Gonçalves Barroso Junior, 33, Eduardo Nunes Lima, 31; Enio Gilberto Haiden Mendonça, 33; Heber Nascimento Hazan, 38; José Carlos Souza de Oliveira, 26; e Wellington Costa dos Reis, 34.

A ação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) resultou na apreensão de 50 quilos de cocaína avaliados em R$ 3,7 milhões, em Manaus. A investigação acerca do caso ocorria há cerca de 12 dias e durante as diligências foi possível coletar informações e chegar ao paradeiro dos autores nos bairros Cidade Nova e Planalto, nas zonas norte e centro-oeste de Manaus.

Conforme a polícia, o grupo provavelmente atuava há muito tempo, pela estrutura de onde eram armazenadas as drogas. Além disso, um policial militar também fazia parte do grupo, sendo ele quem realizava o transporte dos entorpecentes. No momento da prisão, foi encontrada com ele uma quantia de 5 quilos de drogas.