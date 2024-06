Permissionários do Mercado Elias Mansour elogiam obra, mas temem atraso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Enquanto funcionários diversos da prefeitura de Rio Branco e políticos se amontoavam em frente ao Mercado Elias Mansour, na manhã deste sábado (8), no centro de Rio Branco, permissionários do mercado inaugurado no dia 1º de julho de 1980 faziam comentários diversos sobre o que ali estava acontecendo: Em geral elogiando a construção do Novo Mercado, mas também demonstrando preocupação no tempo da obra.

De acordo com Zeneide Profeta, que herdou a banca de ervas do pai há 28 anos, a prefeitura de Rio Branco tem dado apoio e infraestrutura adequada nos locais em que os permissionários vão ficar até a inauguração do Novo Mercado Elias Mansour. “Pra mim é tudo de bom, ficou tudo muito bem feito e eu dou parabéns à equipe da prefeitura. A gente pensou que ia ficar aqui com rato e barata, demorou, mas conseguimos que alguém olhasse pra nós com carinho e fizesse um novo espaço. Vamos transformar esse lugar num cartão postal de Rio Branco”, disse.

Outros permissionários observavam os discursos políticos com incredulidade principalmente quanto à expectativa de conclusão da obra, que segundo o contrato com a empresa Vento Sul, do Rio de Janeiro, é de 12 meses. “Rapaz, isso aí é coisa pra 5, 6 anos. Tudo de governo e prefeitura é mais demorado. Quando passar uns 6 anos tu vai lembrar; ‘bem que aquele abestado disse que ia demorar 5, 6 anos'”, disse um permissionário. “O pior é que pra derrubar é ligeiro, vão começar essa semana, agora pra levantar a construção… pode botar ano, e enquanto isso a gente num lugar improvisado”, completou outra permissionária.

Mateus Oggioni, representante da empresa Vento Sul em Rio Branco, teve cautela ao falar sobre o tempo de conclusão da obra. “Vamos ver o planejamento que vai ser feito. Acredito que vamos conseguir seguir o tempo estimado de conclusão, mas vai depender do dia a dia, porque durante o processo de obra tudo pode acontecer”, disse.