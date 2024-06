Com mega estrutura, Sem Fronteiras faz semis e finais presenciais do Ultra Fibra Gamer

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Sem Fronteiras realiza neste sábado (8) e domingo (9), no auditório da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, as etapas semifinais e finais do Ultra Fibra Gamer, com 24 times disputando em 6 jogos. A competição reúne presencialmente jogadores do Acre, Rondônia, Rio de Janeiro, e São Paulo, que disputam além de premiação em dinheiro, troféus e medalhas, o acesso aos campeonatos nacionais nas respectivas modalidades.

Com um ping de 45ms, enquanto outros provedores entregam o dobro de latência, a Ultra Fibra da Sem Fronteira tem deixado competidores impressionados.

Leonardo Santos (Santrix), de Porto Velho, elogiou a organização do evento e revelou surpresa com a alta qualidade da internet. “É uma latência surpreendente. Isso ajuda muito a nossa jogabilidade e o evento é uma excelente forma de conhecer pessoas com interesses em comum, sentir a emoção de jogar vendo o rosto do adversário é incrível”, disse.

Arthur Leandro (Schock Maschine), joga competitivamente LOL há um ano e disse que a competição é acalorada e a pressão da torcida faz diferença. “Toda estrutura é maravilhosa, incrível e o ambiente competitivo é extremamente pesado. Você senta pra jogar e sente a pressão dos outros jogadores, do público que está na arquibancada. Mas no momento que acaba o jogo somos todos amigos”, ressaltou.

Bruno Freitas, gestor comercial da Sem Fronteiras, disse que o evento mostra uma mudança de posicionamento da empresa no mercado. “Não somos mais apenas um provedor de internet, somos uma empresa de soluções de tecnológicas e temos que apoiar e fomentar o público gamer. Com isso também mostramos que o gamer não é mais apenas um diversão no final de semana”, afirmou Freitas.

O primeiro Ultra Fibra Gamer é um evento de seis modalidades gamer e substitui a etapa estadual. Os vencedores representarão o Acre fora do estado na Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos.

Os jogos em disputa são Valorant, League Of Legends (LOL), Counter Strike 2, Free Fire, Clash Royale, e FIFA 2024.

As partidas estão sendo transmitidas pelo YouTube pelo canal NexusEliteAC.