Com medo, Oruam volta atrás e diz que é contra privatização de praias

Na tarde desta sexta-feira (7), o rapper Oruam usou as redes sociais para mais uma vez se pronunciar sobre a polêmica com Neymar, Luana Piovani e a questão da privatização das praias. Desta vez, o cantor afirmou que não sabe muito sobre a PEC apoiada pelo jogador e pediu para que fãs parem de destilar ódio. O novo pronunciamento aconteceu depois que o artista teve o show no Wehoo Festival cancelado e pediu para que os fãs derrubassem a página do evento. Após isso, alguns internautas apontaram que o famoso tomou a decisão por medo.

A publicação foi postada nos stories do Instagram de Oruam e o jovem de apenas 22 anos iniciou o texto falando sobre o festival. “Ai, meus fãs malucos, queria pedir para vocês pararem de atacar os outros. Acho que a intenção dos playboys contratantes daquele festival foi me prejudicar porque quando eles lançaram o line e contrataram, eles já sabiam da treta toda, quiseram se aproveitar e fazer essa palhaçada”, introduziu o comunicado.

Em seguida, o rapper citou a atriz Luana Piovani e a acusou de preconceito. “Quanto a Luana, não é a primeira vez que ela entra em uma comigo. Há meses atrás ela postou, quando o filho dela veio para o Brasil morar com o pai, que agora ele estava ouvindo música de delinquente, má influência, filho de traficante, se referindo a mim. Acho ela preconceituosa”, afirmou Oruam. Por fim, o intérprete da música “Rolê na Favela de Nave” falou sobre a relação que tem com o atacante do Al-Hilal e sobre a PEC 03/2022. “Deixar claro também que eu não sei nada de privatização de praia, só apoiei o Neymar porque sou amigo dele e vi falando dos filhos, é isso”, finalizou ele.

Após o anúncio, muitos internautas apontaram que o pronunciamento de Oruam só foi feito por receio de ter mais uma grande apresentação cancelada. “É o medo de cancelarem o show dele no Rock in Rio kkkk”, observou uma pessoa. “O Rock in Rio deve ter falado: ou você para ou tiro você também”, teorizou um usuário. “O brabo ficou com medo de tomar um pé do Rock in Rio kkkkkk”, zombou um internauta.

Na última quinta-feira (6), depois do anúncio do cancelamento do show, o rapper usou as redes sociais para pedir que os fãs retaliassem o Wehoo Festival e não poupou xingamentos ao falar sobre o evento. “Acordei puto. Está saindo aí nas páginas de fofoca que um festival de merda, não sei o nome dessa p*rra, cancelou minha apresentação. Eu cantei no Lollapalooza cara, vou cantar no Rock in Rio. Eles estão acusando de que eu defendi o Neymar e as privatizações da praia. […] Nunca vou ser a favor de privatização de praia. Mas aí, seu festival de merda, vocês vão ter que desativar as notificações, porque vou botar meus fãs pra xingar vocês”, falou Oruam. Ele ainda finalizou pedindo para que os fãs derrubassem a página do evento.

Após isso, o movimento que os internautas começaram pedindo para que o Rock in Rio também cancelasse a apresentação de Oruam se intensificaram nas redes sociais. “Por favor … cancelem o show desse tal Oruam (?) obrigada”, pediu um internauta. “E o show do Oruam, vão cancelar quando? Será que o festival compactua com ‘artistas’ que descaradamente incitam discurso de ódio?”, outro usuário levantou a questão no perfil do festival. Até o momento, a presença do rapper no evento no dia 13 de setembro está confirmada.