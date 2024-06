Com apoio de Gladson, Zequinha Lima atrai multidão em lançamento de pré candidatura

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em uma grande festa com mais de 4 mil pessoas, a pré-candidatura a reeleição do prefeito Zequinha Lima foi lançada na noite desta sexta-feira, 7, pela direção do Progressistas, na AABB em Cruzeiro do Sul. Foram necessários telões do lado de fora para que a multidão, que não conseguiu entrar, pudesse acompanhar os atos políticos.

Ao lado da primeira dama Lurdinha Lima e do vice-prefeito Henrique Afonso, durante o evento, Zequinha foi respaldado por uma coalizão de apoio que inclui 8 partidos, demonstrando a força de sua influência política na região. A aliança é composta por PP (Progressistas), Republicanos, PDT, PSDB, PSD, Podemos, além da Federação, com um total de 90 pré-candidatos a vereador.

Anúncios

O governador Gladson Cameli, deputados federais Zezinho Barbary e Coronel Ulysses, deputados estaduais Luís Gonzaga, Nicolau Junior e Pedro Longo estiveram no evento. Quem não pôde comparecer como o senador Alan Rick, deputado federal Eduardo Veloso, e deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Maria Antônia enviaram vídeos de apoio.

“Hoje é o momento de apresentar meu nome, minha pré candidatura à reeleição para a sociedade e para nossos aliados. Temos 8 partidos e em torno de 90 candidatos a vereador. Temos o apoio do governador Gladson Cameli, da Vice-governadora Mailza Assis. Dos 8 deputados federais, 7 estão conosco. Temos apoio do nosso senador, dos nossos deputados estaduais, dos nossos vereadores, enfim, é uma caravana política importante. Essa multidão aqui hoje nos gratifica e nos dá ainda mais entusiasmo para continuar trabalhando. Nós estamos apenas iniciando o processo de consolidação de alianças”, enfatizou o prefeito Zequinha Lima.

Cameli fez questão de viajar até Cruzeiro do Sul e participar do lançamento. “Fiz questão de vir como eleitor, como cruzeirense e cidadão. Eu vou pedir voto e tenho compromisso com o Zequinha Lima. Eu vou cuidar dessa campanha como se fosse minha porque eu confio no Zequinha e ele sempre esteve do meu lado “, enfatizou o governador.

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Luís Gonzaga, destacou a grande aliança em torno do prefeito. ” Zequinha não está só. Tem uma equipe com ele e isso garante que Zequinha poderá contar com recursos para obras e apoio político para as ações “, ponderou.

Já o deputado estadual Nicolau Junior endossou as palavras de Gonzaga. ” Há uma união muito forte em torno da pré-candidatura de Zequinha por entender que ele é o melhor para Cruzeiro do Sul. Essa vitória será maior ainda do que a anterior “, destacou.

Barbary elogiou o desempenho político e a gestão do Zequinha. ” O projeto de Zequinha não é familiar. O Projeto dele é o povo. Ele tem apoio da bancada e do governo para transformar os recursos em resultados para a população “, declarou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Franciney Melo, o vice do legislativo, Clerton Souza, e os vereadores Gilmar da Saúde, Betão da BR, Keleu, Cristiano Rodrigues, Zaldo Mototáxi, se juntaram aos demais políticos.

Mudanças de ” lado “

O palanque recebeu ex -adversários de Zequinha e a noite teve surpresa. O ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, candidato a vereador pelo MDB, o João Todo Feio, subiu ao palanque para declarar que está ao lado de Zequinha. ” O respeito e atenção que nos dão são muito importantes e têm valor. Estou caminhando com Zequinha porque sonho com uma Cruzeiro do Sul melhor”, citou

O Enfermeiro e professor Marcelo Siqueira, filiado ao PSD do senador Sérgio Petecão e que chegou a ter a candidatura à prefeito de Cruzeiro do Sul lançada, também subiu ao palanque para endossar a fala dos demais. “O Zequinha tem um projeto para o povo de Cruzeiro do Sul, não um projeto familiar. Ele faz gestão pública que realmente melhora a vida das pessoas, o que é um testemunho de sua liderança e comprometimento com o bem-estar de todos”, relatou.

Adônis, ex-candidato à prefeito e representante do senador Alan Rick, justificou sua decisão. ” Estaremos juntos nesta nova missão, nesta nova jornada, andando lado a lado, fortalecendo esse projeto”, assegurou

Trabalho

Ao falar para o público presente ao encontro político, Zequinha disse que quer mais 4 anos para continuar o trabalho que começou e afirma estar mais experiente para o cargo. Elencou ações da gestão, que lhe respaldam para a busca de um novo mandato.

Anúncios

“Temos 14 obras pra inaugurar, 17 pra começar e vamos asfaltar 15 quilômetros de ruas em parceria com o governo do Estado. Já asfaltamos 12 quilômetros. Na saúde agora fazemos cerca de 500 tipos de exames, incluindo os hormonais . Na Agricultura familiar o investimento é de R$ 8 milhões equipamentos. E depois de quase 20 anos sem a construção de casas em Cruzeiro do Sul, em julho começar as obras de cem unidades habitacionais “, pontuou ele enfatizando a importância de uma campanha baseada no respeito e no diálogo. “Nossa campanha será pautada no debate de ideias, sem agressões. Queremos conquistar o apoio das pessoas pela solidez dos nossos projetos e pelo trabalho já realizado, mostrando que podemos continuar transformando Cruzeiro do Sul para melhor”, concluiu.