Choro e despedida: saiba os detalhes da última gravação de Eliana

Eliana está em clima de despedida no SBT! A apresentadora, que atualmente grava as últimas edições do dominical, está de saída do canal de Silvio Santos, onde ficou no ar, nas tardes de domingo, durante mais de 15 anos com audiência consolidada e um segundo lugar, vencendo Rodrigo Faro, da Record, semana após semana.

Segundo informações do “A Tarde É Sua”, de Sonia Abrão, a apresentadora gravou nesta semana, a última externa da atração, e visitou a casa de Viih Tube e Eliezer, em Cotia/SP, mostrando detalhes da mansão que o casal vive e aguarda a chegada de Ravi, segundo filho dos dois. Juntos, eles já são pais da pequena Lua de Felice.

O jornalista Alessandro Lobianco, enfim, contou que a gravação, que durou cerca de 10 horas, foi marcada por muita emoção, choro, e clima de despedida. Em suma, os profissionais que acompanham Eliana há anos, não seguraram às lágrimas e caíram no choro quando a câmera foi desligada.

Em resumo, o programa Eliana ainda tem três edições, antes de encerrar sua trajetória no SBT. Para as últimas exibições, a produção tem preparado alguns conteúdos com quadros de sucessor, como o “Beleza Renovada”, que já gravou sua última edição, e o “Famosos da Internet”, grande destaque do programa.