Bocalom assina ordem de serviço do Novo Mercado Elias Mansour

A prefeitura de Rio Branco lançou neste sábado (8) a ordem de serviço para a construção do Novo Mercado Elias Mansour, no centro da capital. Ao custo de R$ 28 milhões, a obra tem financiamento de recursos próprios da prefeitura e do programa Calha Norte.

O secretário de infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, explica que durante o mês de junho a empresa contratada para realizar os serviços trabalhará na demolição do Mercado, para posteriormente iniciar as edificações.

“Neste domingo (8) o pessoal começa a retirar açougue, peixaria, pensão. Já estamos com os locais apropriados, aqui ao lado, para eles. Até a terça-feira (11) a gente mobiliza a parte da desmontagem e demolição do Mercado. O que impulsiona obra é o recurso, o recurso está disponível, então a gente trabalha e trabalha ligeiro”, disse Ferreira.

O administrador do Mercado Elias Mansour, André Brasil, disse que a construção do novo mercado deve melhorar todos os aspectos da movimentação comercial no centro de Rio Branco. “Esses guerreiros vêm todas as madrugadas com seus produtos para fazer as vendas deles, para fazer seu sustento. Isso vai trazer modernidade, vai melhorar o fluxo, a qualidade de vida das pessoas, e com isso esse cartão postal vai voltar a ser referência”, afirmou.

Bocalom disse que os recentes investimentos da prefeitura de Rio Branco no centro da cidade devem trazer uma renovação da “cara” da cidade. “Temos um compromisso com a modernidade. Esse Mercado já passou por seis ou oito reforma, mas não adianta ficar gastando dinheiro com reforma, tem que fazer do zero e bem feito. A nossa cidade tem que ser bonita, tem que ser moderna, por isso estamos fazendo serviços para revitalizar nossa cidade”, explicou Bocalom.

