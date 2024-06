Alexandre Correa é impedido de ver o filho por Ana Hickmann

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite desta sexta-feira (7), o empresário Alexandre Correa usou as redes sociais para denunciar mais um capítulo do imbróglio com a ex-mulher. Agora o carioca está acusando a apresentadora Ana Hickmann de estar impedindo-o de ver e falar com o filho, Alexandre Jr., pelo celular há cerca de cinco dias. De acordo com ele, a confusão teria tido início depois que a criança trocou de aparelho. O mais velho então acusou a comunicadora de estar praticando alienação parental.

O desabafo foi publicado no feed do Instagram de Alexandre Correa, onde ele vem sendo apoiado por alguns seguidores. “Na segunda-feira, o Alexandre me passou que ele havia quebrado o celular dele. Posto isso, disse que a mãe deu a ele um iPhone 15. Passou segunda, terça, quarta, quinta e sexta e até o momento eu venho, todos os dias, pedindo através do meu filho que ele solicitasse a mãe que instalasse o WhatsApp em seu telefone e simplesmente a mãe não instala”, contou o ex-marido de Ana Hickmann.

Em seguida, Alexandre Correa frisou que está há cinco dias sem conseguir realizar uma chamada de vídeo com a criança e lembrou que atualmente o aplicativo de mensagens é indispensável na maioria dos aparelhos celulares. “Isso é um absurdo, caracteriza alienação parental clássica. Eu estou sendo privado de ver o rosto do meu filho através de uma vídeo chamada”, o empresário acusou Ana Hickmann. O empresário ainda relatou que o FaceTime do telefone da criança também não está funcionando. Ele finalizou a gravação pedindo para que outros pais divorciados contem no espaço dos comentários as dificuldades que têm enfrentado para terem uma boa relação com os filhos.

Esta não é a primeira vez que o empresário acusa a ex-mulher de alienação parental. Cerca de duas semanas após o anúncio do divórcio que teria sido motivado por uma agressão, Alexandre Correa abriu um processo contra Ana Hickimann com a mesma justificativa e contou que estava enfrentando dificuldades de ter contato com o filho. O carioca também acusou a apresentadora de tentar conturbar a relação dos dois.

