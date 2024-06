Advogada do Juruá acusa presidente da OAB/AC de excluí-la de conferência na capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em nota de repúdio divulgada neste sábado, 8, a presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil OAB/AC no Vale do Juruá, Ocilene Alencar de Souza, afirma ter sido excluída da participação Conferência Estadual da Mulher Advogada Interseccionalidades, ocorrida no período de 6 a 7 de junho de 2024.

A nota diz que a OAB/AC, representada pelo seu presidente Rodrigo Aiache, e a Comissão da Mulher Advogada da OAB/AC, representada pela sua presidente, Patrícia Peixoto, “preteriram e excluíram a presidente da Subseção, legitimamente eleita como representante da advocacia do Juruá”.

E acrescenta: “Pior, designaram para representar a advocacia juruaense um advogado (homem), estranho aos quadros da atual gestão da Subseção, justamente num evento alusivo à mulher advogada.

A manifestação diz ainda que o “cerne do repúdio está no menosprezo às mulheres advogadas do Juruá, notadamente da presidente eleita pelos seus pares. Sua participação e sua experiência enalteceriam o evento, já que é a única presidente mulher de uma Subseção no Acre”.

De acordo com a nota, a presidente da Subseção Vale do Juruá a exclusão foi intencional pelo fato de a presidente ter sido eleita em chapa divergente da atual gestão da OAB/AC.

“Essa falta de respeito, de urbanidade e de empatia com a mulher advogada mostram que, na OAB/AC, há um verdadeiro abismo entre os discursos divulgados na imprensa e a prática. A mulher advogada do Juruá pede respeito”, conclui na nota.

Procurado, o presidente Rodrigo Aiache enviou ao ac24horas o teor da manifestação que já havia feito por meio do Instagram. Segundo ele, a ausência de Ocilene Alencar se deu por um erro pelo qual ela deixou de ser pessoalmente convidada.

“E aqui estou para fazer um pedido de desculpas especialmente direcionado a essa grande advogada e Presidente, destacando que erros assim, além de inaceitáveis, não condizem com os nossos compromissos para com a advocacia e com a mulher advogada”, afirmou Aiache.

O presidente da OAB/AC conclui afirmando que para erros assim não se repetirem, já agendou uma reunião com vários setores da seccional e que vai pessoalmente cobrar uma melhor organização em todos os eventos. “Entre erros e acertos, naturais de todo ser humano, vamos seguir construindo uma OAB cada vez mais forte para representar a advocacia acreana”, finalizou.